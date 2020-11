La notizia della positività al coronavirus di Francesco Totti era trapelata il 2 novembre scorso. A 18 giorni di distanza, l’ex capitano della Roma ha voluto condividere con i followers sui social la bella notizia della sua guarigione e la sua esperienza: “Ciao a tutti! Come avete saputo – scrive in una lunga didascalia su Instagram, condita da una sua foto con un arcobaleno sullo sfondo -in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata”.