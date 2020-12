L'Inter deve ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League. Proverà a farlo sul campo del Cagliari, con Conte intenzionato a lanciare Sanchez dal primo minuto al posto di Lautaro. Nei rossoblù rientra Simeone, ma Di Francesco dovrebbe scegliere ancora Pavoletti. Fischio d'inizio domenica alle 12.30, gara che verrà trasmessa su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky) PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA - I CAMPETTI

Obiettivo ripartenza immediata. Sono queste le parole d'ordine in casa Inter, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League. Nerazzurri che saranno impegnati domenica sul campo del Cagliari, per mettere pressione al Milan in testa alla classifica e tenere alle proprie spalle Napoli e Juventus. Di contro, la formazione rossoblù non vince in campionato da poco più di un mese ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Spezia e Verona. Gara importante dunque su entrambi i fronti e che verrà trasmessa domenica alle ore 12.30 su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione del Cagliari leggi anche Cagliari-Inter, tutto quello che c'è da sapere Di Francesco recupera alcuni elementi importanti, reduci dalla positività al Covid. Gli ultimi rientranti sono Nahitan Nandez e Gaston Pereiro, che però ancora non si sono allenati e attendono l'ok per potersi riunire al gruppo rossoblù. Di qualche giorno fa, invece, la notizia della negatività di Giovanni Simeone. Il Cholito si è allenato con i propri compagni già nelle giornate di giovedì e venerdì e sicuramente sarà a disposizione di Di Francesco: l'attaccante non è però ancora al massimo della condizione e così l'allenatore rossoblù sembra intenzionato a confermare Pavoletti al centro dell'attacco. Confermato l'ormai classico 4-2-3-1 con Zappa, Joao Pedro e Sottil alle spalle dell'ex centravanti di Genoa e Napoli. Un ballottaggio anche in difesa, con Carboni al momento in vantaggio su Pisacane. CAGLIARI (4-2-3-1) Probabile formazione: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.Di Francesco