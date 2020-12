Il 2020 di Romelu Lukaku è stato ricco di soddisfazioni personali: 35 gol segnati e un ruolo tra i migliori attaccanti al mondo riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori. L'attaccante dell'Inter ha raccontato il suo anno a Sport Voetbal Magazine: "Non penso ai numeri - esordisce - Il mio vantaggio è l'essere diventato professionista molto giovane". Ed ancora: "Nei miei primi anni ho avuto momenti difficili ma ero sicuro che un giorno sarei diventato quello che sono anche perché sono sempre stato circondato dai migliori giocatori per anni. E' normale battere qualche record se si è professionisti da 11 anni". Non manca un apprezzamento al suo compagno di reparto: "Prima di arrivare all'Inter ho visto delle partite e qualche volta c'era solo Lautaro davanti. Ho sentito subito che sarebbe potuta scattare la scintilla se ci avessero fatto giocare insieme"

"Mi piace il calcio verticale"

Segnare, divertirsi o vincere in campo. Per Lukaku l'obiettivo è chiaro: "Vincere, soprattutto in Italia. L'approccio al calcio è molto diverso rispetto all'Inghilterra, mi concentro sulla tattica, sulla posizione, su quale spazio occupare e non posso sbagliare mai". L'attaccante dell'Inter è ormai un giocatore completo: "Mi piace il calcio verticale, sono veloce e posso superare gli avversari in dribbling tagliando da destra o da sinistra, poi nella nazionale belga ho dovuto modificare il mio stile di gioco".