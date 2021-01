Udinese-Atalanta, le probabili: Ilicic con Zapata

I bianconeri e i nerazzurri si affrontano nel recupero della 10^ giornata dopo il rinvio per maltempo dello scorso dicembre. Gotti non può sbagliare e punta ancora su Lasagna, Gasperini cerca un successo che proietterebbe la sua squadra al terzo posto: in avanti Ilicic e Zapata, panchina per Muriel. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Dazn1 (canale 209 del telcomando Sky) Condividi:

Lo scorso 6 dicembre la partita venne rinviata a causa della fitta pioggia caduta su Udine, adesso è tempo di giocare la partita: Udinese e Atalanta sono pronte a scendere in campo per il recupero della 10^ giornata di Serie A. Una sfida, quella della Dacia Arena, tra due squadre a caccia di riscatto: i friulani, che hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque uscite e che nel prossimo turno affronteranno l'Inter, non possono più sbagliare e cercano un risultato positivo per allontanare la zona retrocessione, adesso distante appena tre punti; i bergamaschi invece sono reduci dalla frenata interna contro il Genoa (0-0) dopo tre vittorie di fila e vogliono ritrovare un successo che li proietterebbe al terzo posto in classifica: con i tre punti, infatti, i nerazzurri scavalcherebbero in un colpo solo Roma, Napoli e Juventus (le ultime due con una partita in meno). Calcio d'inizio alle ore 15, diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione dell'Udinese Un altro esame difficile per Luca Gotti, confermato in panchina nonostante gli ultimi risultati negativi. Pochi dubbi per l'allenatore bianconero, che dovrebbe schierare i suoi con un 3-5-2 compatto nel quale in avanti, accanto a Lasagna, dovrebbe agire Pereyra. Davanti a Musso la linea difensiva composta da Becao, Bonifazi e Samir, mentre a centrocampo il fulcro del gioco sarà sempre De Paul: insieme all'argentino spazio a Mandragora e Arslan, con Molina e Zeegelar sulle fasce. UDINESE (3-5-2) - Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelar; Pereyra, Lasagna. All: Gotti