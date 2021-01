In occasione del Giorno della Memoria il club rossonero aderisce al Progetto Stolperste, dedicato alle Pietre d'Inciampo: ricoperte di ottone lucente, rappresentano il più grande monumento diffuso d'Europa in ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazisti

A sostegno della Giornata della Memoria dell'Olocausto, nell'ambito del RESP ACT (il manifesto del club per promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività), il Milan aderisce al Progetto Stolperstein adottando una Pietra d'Inciampo. Le pietre rivestite di ottone lucido rappresentano il più grande monumento diffuso in Europa in memoria delle vittime dei campi di sterminio nazisti. Il progetto, ideato nel 1994 da Gunter Demnig, mira a ricordare tutte le vittime della persecuzione nazi-fascista scomparse nei campi di concentramento e di sterminio.