Solo un punto al Dall'Ara per il Bologna, frenato 1-1 dal Benevento nonostante il vantaggio immediato dell'attaccante rossoblù: Barrow lo serve involontariamente, tap-in vincente dopo una cinquantina di secondi dal fischio d'inizio. Gol ritrovato su azione a distanza di un anno per Sansone, ma non basta. Eloquente Mihajlovic nel post-partita: "Segnato troppo presto, abbiamo smesso di giocare"

BOLOGNA-BENEVENTO 1-1, HIGHLIGHTS - LE PAROLE DI MIHAJLOVIC