Stagione da applausi per l'attaccante dell'Atalanta, già in doppia cifra di reti e decisivo da subentrato contro il Cagliari. Non è una novità per lo scatenato Muriel, un fattore a gara in corso: il colombiano s'iscrive tra i goleador dalla panchina nella storia della Serie A, meglio di lui solo due protagonisti. Ecco la top 20 stilata da Transfermarkt

