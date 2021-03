Juventus-Napoli, le puntate precedenti

La partita non fu disputata il 4 ottobre: il Napoli non si presentò a Torino dopo che l’Asl, in seguito alle positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas emerse nelle ore precedenti, aveva negato alla squadra l’autorizzazione a partire. Il giudice sportivo aveva sentenziato la sconfitta per 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri. La società di De Laurentiis aveva presentato poi ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. Anche il secondo grado aveva dato parere sfavorevole. L'ulteriore ricorso (al Collegio di Garanzia del CONI), ha ribaltato invece i verdetti precedenti, stabilendo che la partita si sarebbe dovuta giocare. Per poter trovare una data utile in un calendario così fitto bisognava conoscere il percorso europeo delle due squadre: in seguito all’eliminazione dall’Europa League del Napoli, per mano del Granada, è stato possibile fissare il recupero. Che da oggi è ufficiale.