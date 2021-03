Milan-Udinese, le probabili formazioni

Pioli, senza Calhanoglu e Ibrahimovic, lancia Brahim Diaz e Leao dal primo minuto. In difesa rientra Romagnoli al fianco di Kjaer. Dubbio in attacco per Gotti: Nestorovski è in vantaggio su Llorente

"Punizioni? Io meglio di Pirlo. E la lezione a Coverciano..."

Sarà anche la sfida tra Mihajlovic e Pirlo, due grandi tiratori di punizioni del passato. Ma chi calciava meglio? "Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri – dice l'allenatore rossoblù – Ho giocato meno partite e abbiamo lo stesso numero di gol in Serie A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io il migliore. La lezione a Coverciano con Pirlo? Sono contento per lui, il problema è che ora sa tutti i miei segreti quindi dovrò cambiare qualcosa, perché sono uno che quando parla dice tutto senza inventare nulla. Dico sempre quello che penso ed è stato così anche in quell'occasione, tant'è che poi Pirlo mi mandò un messaggio per ringraziarmi per quella lezione. Quindi dovrò per forza cambiare qualcosa".

"Barrow o Palacio? Potrebbero anche giocare entrambi"

Sulla formazione, aggiunge: "Quando incontri difese di questo calibro sai che potresti prendere delle botte, ma per questo esistono rigori e punizioni perché se c'è fallo lo fischiano anche a Bonucci e Chiellini, anche se poi è vero che è più facile fischiarlo a Tomiyasu. Barrow in mezzo a loro può prendere delle botte, ma va veloce quindi bisogna vedere se riescono a dargliele. Può giocare sia a sinistra che al centro, ma anche dall'altra parte. Questo sempre se dovesse giocare. È possibile che uno tra lui e Palacio resti in panchina, così com'è possibile che giochino entrambi. Sansone si sta allenando bene, è una risorsa ma non è ancora al 100%, però ha voglia. È già importante per me averlo nel finale di gara. Tomiyasu può ricoprire tutti i ruoli della difesa. È uno dei diffidati e rischia di saltare il Milan".