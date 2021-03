Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo aver ritrovato il successo al Maradona contro il Benevento, il Napoli fa visita al Sassuolo di De Zerbi: tutte le informazioni su come vedere la partita del Mapei Stadium in tv

Il ricco programma del mercoledì di Serie A si apre con la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli. Gli azzurri hanno ritrovato il successo al Maradona, 2-0 nel derby campano contro il Benevento. La squadra di Gattuso, dopo essere stata eliminata in poche settimane sia dalla Coppa Italia che dall'Europa League, ha come obiettivo solo il campionato e continua a inseguire la zona Champions League. Il Sassuolo, invece, non ha giocato nell'ultimo week-end, a causa del rinvio della sfida con il Torino.