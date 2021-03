L'esterno classe 2000 ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia sinistra e non sarà in campo nel derby con la Juventus. Il giocatore del Torino verrà sottoposto a nuovi accertamenti: previsto uno stop di circa 7-10 giorni Condividi:

Brutte notizie per il Torino in vista del derby contro la Juventus in programma alla ripresa del campionato. Per la gara di sabato 3 aprile (ore 18) Davide Nicola dovrà a fare a meno di Wilfried Singo, che si è fermato a causa di un infortunio al retto femorale della coscia sinistra e non ha svolto l'ultimo allenamento con il resto dei compagni. Un'assenza pesante quella dell'esterno ivoriano classe 2000, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali: al momento, i tempi di recupero sono stati stimati in circa 7-10 giorni.

La nota del Torino TORINO Sorriso Nkoulou, torna negativo dopo 31 giorni A rendere noto l'infortunio di Singo è stata la stessa società granata attraverso questo report giornaliero apparso sul proprio sito ufficiale: "In vista del derby di sabato 3 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino - si legge -, Davide Nicola ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Solo terapie per Wilfried Singo causa un interessamento distrattivo al retto femorale della coscia sinistra". Le prossime partite del Torino Singo svolgerà terapie per tutta la settimana e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Dopo il derby contro la Juventus di sabato 3 aprile, il Torino sarà impegnato in trasferta con l'Udinese sabato 10 aprile (ore 20:45) nella 30^ giornata di Serie A. La settimana successiva (domenica 18 aprile), i granata ospitaranno la Roma, mentre nella gara del turno infrasettimanale di mercoledì 21 giocheranno in casa del Bologna.