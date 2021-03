Difesa a pezzi in vista del match di sabato alle ore 15 al Mapei Stadium: squalificato Ibanez, out Smalling e Kumbulla e Cristante in forte dubbio. Problemi anche a centrocampo, dove anche Villar è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e Veretout si allena ancora a parte. Non rientrerà nemmeno Mkhitaryan, che salterà anche l'andata di Europa League contro l'Ajax

Momento complicato in casa Roma, dopo la sconfitta contro il Napoli nell'ultimo turno e per una serie di infortuni che mettono Fonseca in grande difficoltà in vista del ritorno in campo. La formazione giallorossa (quinta in classifica a -5 dalla zona Champions) sarà impegnata sabato alle ore 15 sul campo del Sassuolo, in una partita delicatisima importante visto che il quarto posto è adesso lontano 5 punti. Emergenza assoluta in difesa, dal momento che non ci sarà Ibanez squalificato, mentre Smalling, Kumbulla e Cristante non saranno a disposizione per infortunio (soltanto quest'ultimo potrebbe strappare una convocazione, dopo il problema muscolare patito in Nazionale). Gli unici difensori di ruolo schierabili da Fonseca saranno dunque Mancini (di rientro dagli impegni con l'Italia soltanto a un paio di giorni dal match) e Fazio, rilanciato nelle ultime settimane dopo una prima parte non da protagonista. Juan Jesus, appena guarito dal Covid, al massimo può andare in panchina.