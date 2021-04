Zappacosta: "Contro la Juve con rabbia e agonismo"

L'esterno del Genoa presenta a Sky la sfida di domenica all'Allianz Stadium: "C'è entusiasmo, ma non dovremo perdere intensità neanche un attimo altrimenti faremo fatica". E su una possibile chiamata all'Europeo: "Ci penso, è il sogno di ogni giocatore, ma una convocazione passa attraverso i risultati del Genoa" Condividi:

Tre risultati utili consecutivi e una media punti da zone europee da quando è arrivato in panchina a fine dicembre Davide Ballardini. Grande merito al nuovo allenatore, ma ripresa del Genoa che è coincisa anche con il ritorno in campo di Davide Zappacosta. L'esterno di proprietà del Chelsea, intervistato da Sky Sport, ha raccontato le sue sensazioni sul match di domenica alle ore 15 contro la Juventus: "La sfida contro la Juventus è sicuramente molto stimolante, ma allo stesso tempo difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, lavorando al massimo a prescindere dall'avversario. Abbiamo entusiasmo e negli ultimi giorni prima della partita cercheremo di prepararci nel miglior modo possibile".

"Contro la Juve serviranno rabbia e agonismo" leggi anche Inter-Cagliari a Pairetto, Di Bello per Juve-Genoa Zappacosta sta vivendo un ottimo momento di forma, così come tutta la formazione rossoblù: "Per essere in forma singolarmente c'è bisogno di tutta la squadra e ora stiamo attraversando un buon momento. A inizio stagione, causa qualche infortunio e il Covid, sono rimasto fuori per diversi mesi e mi è dispiaciuto molto non poter aiutare la squadra. Sono contento di essere tornato e dare il massimo. Dobbiamo continuare su questa strada". Genoa reduce da un pareggio interno contro la Fiorentina, con un possibile rigore non concesso proprio per fallo su Zappacosta nei minuti finali del match: "La rabbia per l'episodio è stata smaltita, sicuramente dovremo mettere in campo grande agonismo contro la Juventus. Sappiamo che contro una squadra del genere faremo molto fatica se caleremo di intensità"