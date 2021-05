Sassuolo-Juve, dove vedere la partita in tv

I bianconeri affrontano in trasferta la squadra allenata da De Zerbi con l'obiettivo di tornare al successo dopo il ko col Milan. Sassuolo-Juventus, ore 20.45, in diretta su DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Vincere per riprendere la marcia Champions interrotta con la pesante sconfitta contro il Milan della scorsa domenica. È questo l’obiettivo della Juventus di Andrea Pirlo, che mercoledì sera – nel turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata di Serie A – sfida il Sassuolo al Mapei Stadium. Quinto posto a quota 69 punti per i bianconeri, ottavi i neroverdi allenati da De Zerbi con 56 punti ottenuti fino a questo momento della stagione.