Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti sfida il neopromosso Venezia nella prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Una sfida da ex per l'allenatore di Certaldo, che ha allenato in Laguna nella stagione 1999-2000. Di seguito le probabili scelte per il match dello stadio Diego Armando Maradona.

Napoli, Politano nel tridente con Insigne e Osimhen

Con Lozano non al meglio della condizione dopo l'infortunio in Copa America e Mertens ancora fuori sarà Matteo Politano a partire titolare nel tridente azzurro con gli intoccabili Osimhen e Insigne. Per il resto Lobotka agirà da play a centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi lati. In difesa dovrebbe comunque giocare dal 1' Manolas accanto a Koulibaly, nonostante le voci di mercato. Il greco è favorito su Rrahmani.

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti