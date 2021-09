Successo nel finale per i giallorossi contro il Sassuolo, vittoria che ritocca a 9 i punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato. Mourinho a punteggio pieno come era accaduto altre 8 volte nella storia della Roma in avvio di Serie A: due di queste anticiparono lo scudetto. Ripercorriamo tutte le migliori partenze

MOU CORRIDORE: SCHERZA COSI' SUI SOCIAL - GUARDA GLI HIGHLIGHTS DI A