Unici indisponibili Obiang e Romagna, mentre Raspadori ha recuperato dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire a fine primo tempo contro la Roma e sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Il giovane attaccante anche della Nazionale è favorito su Scamacca per completare il reparto offensivo, che alle sue spalle vedrà il terzetto composto da Berardi, Djuricic e Boga. A centrocampo conferme per Frattesi e Maxime Lopez, anche se scalpitano Matheus Henrique e Magnanelli. Pochi dubbi in difesa con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio, quest'ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Kyriakopoulos.

La probabile formazione del Torino

Consueto 3-4-2-1 per Juric, che schiererà come unica punta Sanabria, visti gli infortuni che hanno messo fuori causa sia Belotti che Zaza. A supporto sulla trequarti spazio a Brekalo e Pjaca, con quest'ultimo favorito su Linetty. Con Ansaldi in dubbio per un problema muscolare, spazio a Ola Aina sulla sinistra, mentre sulla destra agirà ancora Singo. In mezzo Lukic e Mandragora, mentre in difesa fiducia ancora al nuovo arrivato Zima dal primo minuto, insieme a Bremer e Rodriguez, in vantaggio nel ballottagio con Buongiorno. Nulla da fare per Izzo, che non sarà a disposizione a causa di un problema fisico.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric