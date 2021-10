L'allenatore neroverde dopo la sconfitta contro i nerazzurri: "Per la prestazione e gli episodi non meritavamo questo risultato. Non siamo contenti della classifica che abbiamo, per le partite che abbiamo fatto dovevamo avere più punti"

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. È questo il bilancio dell'ultimo periodo per il Sassuolo che si è dovuto arrendere anche all' Inter . Una sconfitta che porta con sé tanto rammarico per la prestazione offerta dei neroverdi, avanti nel punteggio fino al 58° minuto. Una partita, tuttavia, che poteva cambiare volto dopo l'intervento di Handanovic fuori area su Defrel: un fallo da rosso secondo l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi . "Se avessimo iniziato il secondo tempo in 11 contro 10 le cose potevano andare diversamente - spiega - Mi domando perché il VAR venga sottovalutato nonostante ci sia. Gli errori si possono fare e li accettiamo, fermo restando che non va bene. Speriamo che qualcosa torni".

"Non meritavamo questo risultato"

Il Sassuolo è uscito dal campo a testa alta, ma senza punti. Per Dionisi, dunque, resta solo la prestazione dei suoi uomini: "È un peccato - prosegue l'allenatore - Per la prestazione e gli episodi non meritavamo questo risultato. Sui due gol siamo stati leggeri, soprattutto sul primo. Davanti avevamo una squadra forte. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, l'unico rammarico è non aver fatto la seconda rete perché ha ridato entusiasmo a loro. Non siamo contenti della classifica che abbiamo, per le prestazioni che abbiamo fatto dovevamo avere più punti".