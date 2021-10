Mou: "Stiamo bene. Zaniolo? Deve reagire così"

Al termine della sfida con l'Empoli Mourinho appare di buon umore e commenta compiaciuto: "7 partite, 15 punti: stiamo bene". Il portoghese carica Zaniolo dopo la mancata convocazione in Nazionale: "E' così che deve reagire, con prestazioni come questa". Poi scherza con Spalletti: "Vuoi vincerle tutte? Dovresti perdere la prossima trasferta..."

"Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una partita solida, compatta. Non si può dire tranquilla perché è finita 2-0, però in controllo, contro una squadra che gioca bene. Penso che abbiamo meritato di vincere e dopo una sconfitta è sempre buono vincere: 7 partite, 15 punti, stiamo bene". Questo il commento a caldo di José Mourinho dopo il successo dell'Olimpico sull'Empoli, che porta i giallorossi a 15 punti in classifica e permette al portoghese di tagliare un traguardo speciale: grazie a questo risultato infatti Mou è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A. Si tratta del record per un allenatore nell’era dei tre punti a vittoria nel massimo campionato italiano (dal 1994/95).