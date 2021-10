Alle origini di Simone: come viveva Inzaghi a Roma

Sabato 16 ottobre Inzaghi tornerà per la prima volta all’Olimpico da avversario. Sarà strano per lui affrontare la sua Lazio, dopo 22 anni vissuti a Roma tra calciatore e allenatore, un periodo lunghissimo che lo ha reso romano d’adozione. Matteo Petrucci ci porta alla scoperta della Roma di Simone, vissuta con discrezione e poche uscite, tutto racchiuso in tre quartieri: il bar al Fleming, il circolo sportivo a due passi dallo stadio e il suo ristorante preferito a ponte Milvio

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI