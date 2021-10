Milan-Verona, dove vedere la partita in tv

Dopo la sosta per le nazionali ritorna il campionato di Serie A e il Milan riparte da San Siro e dalla sfida contro l'Hellas Verona. Non è stata una settimana facile per i rossoneri, che hanno perso in pochi giorni Maignan per infortunio e Theo Hernandez per il Covid. Pioli però vuole proseguire il suo ottimo cammino in campionato, che ha visto la sua squadra ottenere sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate. Ma attenzione al Verona, in netta ripresa dopo l'arrivo di Igor Tudor. Con il nuovo allenatore, infatti, sono arrivate due vittorie e due pareggi in quattro partite.