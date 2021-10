3/8 ©Ansa

JOSIP ILICIC: voto 7,5



Due gol su azione contro l’Empoli, più i tre con la sua nazionale slovena nelle qualificazioni mondiali. Non buttasse via un rigore, sarebbe da 9, ma resta Capitan Uncino, per la capacità di agganciare e gestire palloni col suo sinistro. Sta tornando in forma e questo spalanca nuove prospettive per il Gasp. REDIVIVO