Serie A, le partite di oggi della 13^ giornata

La Serie A ancora protagonista con cinque gare della 13^ giornata che si giocano quest’oggi. Dopo lo stop per le nazionali e i tre anticipi che si sono disputati sabato, il nostro campionato torna a rubare la scena in questa domenica calcistica. A dare il via alle gare di Serie A odierne è la sfida tra Sassuolo e Cagliari (in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW), in programma alle ore 12.30 al Mapei Stadium. Due le gare che si giocano in contemporanea alle 15: Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria, mentre alle 18 riflettori accesi su San Siro per la sfida ad alta quota tra Inter e Napoli. A concludere la domenica di Serie A è la gara del Ferraris tra il Genoa del nuovo allenatore Andriy Shevchenko e la Roma di José Mourinho.