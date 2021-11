Sassuolo-Cagliari, dove vedere la partita in tv

I neroverdi e i rossoblù a caccia di un successo per lasciarsi alle spalle le ultime sconfitte in campionato. Sassuolo-Cagliari in diretta dalle 12.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Tre punti per uscire dai rispettivi momenti delicati, obiettivo comune quello di Sassuolo e Cagliari. I neroverdi, a quota 14 punti, sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Empoli e Udinese; i rossoblù di Mazzarri, ultimi in classifica con 6 punti, sono stati battuti negli ultimi quattro turni di Serie A. Assumono dunque un valore già molto importante i tre punti in palio al Mapei Stadium nel match che apre la domenica calcistica della 13^ giornata di campionato che sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW.