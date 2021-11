Molestie a giornalista: individuato tifoso

Sono stati trasmessi alla Procura di Firenze gli atti relativi al caso di molestie di cui è stata vittima la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia mentre era in diretta per una trasmissione sportiva sabato scorso al termine del derby di campionato tra Empoli e Fiorentina, fuori dallo stadio 'Castellani'.

La giornalista ha presentato denuncia querela alla Questura fiorentina. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine. Si ipotizzano i reati di molestie e violenza sessuale.

Nel frattempo, gli agenti del commissariato di polizia di Empoli, hanno individuato e identificato il presunto responsabile delle molestie. Si tratterebbe di un tifoso della Fiorentina, un uomo di 45 anni non residente in Toscana. Al momento risulterebbe l'unico indagato. L'uomo che ha palpeggiato sul sedere la giornalista è stato identificato incrociando le immagini delle molestie in tv con quelle riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio.

Vanno avanti le indagini da parte del commissariato di Empoli per identificare altri tifosi che sarebbero resi responsabili di molestie anche solo verbali verso la giornalista nella stessa serata.