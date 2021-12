Lanna: "È il momento di unirci tutti insieme"

Queste le prime parole di Lanna ai canali ufficiali del club blucerchiato: “Quando mi hanno chiesto di fare il presidente della Sampdoria ho avuto diverse emozioni, di ogni genere. Quella preponderante è stata quella di gioia e felicità per essere rientrato nella squadra, nella società che ho sempre amato e per cui ho fatto parte per tantissimi anni. Ho avuto anche qualche sensazione di paura, per la responsabilità del ruolo che mi è stato affidato. Ho accettato con il cuore, è una gioia immensa”. Il nuovo presidente blucerchiato ha poi aggiunto: “La maglia della Samp me la sento addosso da sempre, ogni giorno c’è qualcuno che mi ricorda sempre qualcosa della squadra che vinse lo scudetto. Qualcuno mi ricorda anche la gara contro il Messina, della Samp in B, quando fu un mezzo miracolo salvarsi. Per me la maglia blucerchiata è una seconda pelle”. Lanna ha ben chiari in mente gli obiettivi da raggiungere: “Le persone che mi affiancheranno in questa avventura sono tutte di altissimo profilo, tutti attaccati a questi colori e a questa maglia, penso che si potrà lavorare bene. Un altro obiettivo, a cui tengo particolarmente, è quello di far tornare la passione verso questa società e questa squadra. Riportare i tifosi e riavvicianarli, visto che c’è stato un po’ un allontanamento. È quello di cui abbiamo bisogno in questo momento: unirci tutti quanti insieme per riuscire così a centrare i nostri obiettivi. Io ci metto faccia e impegno per fare il bene della Samp, ai tifosi dico di stare vicino a me e alla squadra. Il momento non è facile, ma spero che questa squadra torni a essere una grande famiglia”, ha concluso il presidente della Sampdoria.