Profumo di scudetto in casa Milan. Alla vigilia del match contro l'Atalanta che potrebbe regalare ai rossoneri il titolo si vivono ore di attesa trepidante. Fuori da Milanello dove la squadra si allena ci sono moltissimi tifosi in attesa di salutare i giocatori quando lasceranno il centro di allenamento. La squadra, contrariamente a quanto fatto negli ultimi mesi, si ritroverà stasera in albergo per vivere in ritiro la vigilia

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI