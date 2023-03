Soddisfatto l’allenatore dell’Atalanta dopo il pari interno contro l’Udinese. Nonostante la vittoria manchi dal match dell’Olimpico contro la Lazio, Gasperini è positivo: "Non c’è rimorso, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Adesso recuperiamo al 100% Muriel e Pasalic, poi anche Zapata: possono darci molto"

“Non c’è rimorso perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano, di più nel secondo ma è stata una buona gara indubbiamente”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini al termine del match pareggiato 0-0 contro l’Udinese. “Abbiamo avuto parecchie occasioni”, aggiunge. “Basta vedere i numeri: non siamo riusciti a vincere ma è stata una buona gara”.

Recuperiamo Zapata. Lookman e Hojlund…

Sulle mosse tattiche all’interno del match con Boga spostato al centro dopo un inizio a sinistra: “Ci avevano preso le misure e abbiamo trovato queste situazioni, purtroppo non siamo riusciti a segnare”. Poi sul doppio cambio Lookman-Boga per Pasalic e Muriel: “Hanno fatto molto bene, con le cinque sostituzioni c’è la possibilità di fare entrare giocatori che finalmente stiamo recuperando. Adesso stiamo cercando di recuperare Zapata, possono darci molto. Senza nulla togliere a Lookman e Hojlund, ma è difficile fare un campionato intero come il girone d’andata che è stato strepitoso”.

“Nessuna flessione, dipende cosa si guarda…”

Sul momento della squadra che non vince dal match contro la Lazio all’Olimpico ed è reduce da due sconfitte e un pari: “Flessione? Se si guardano le ultime sei partite sì, ma se si guardano le ultime 25 vedi che abbiamo fatto 42 punti, siamo 10 punti sopra una squadra come l’Udinese, siamo soddisfatti. Dipende cosa si guarda…”