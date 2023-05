Spalletti si presenta all'U-Power Stadium con un po' di rotazioni. Come contro la Fiorentina, Kvaratskhelia partirà dalla panchina ma al suo posto ci sarà Zerbin e non Raspadori. Confermato Osimhen, mentre a centrocampo avrà la sua chance Gaetano. Torna titolare Lobotka, rifiata capitan Di Lorenzo. Palladino dovrebbe recuperare Marì e rilancia l'ex Petagna in attacco

SPALLETTI IN CONFERENZA