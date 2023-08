Difficile definirla una semplice amichevole estiva, quando ci sono tanti sentimenti in campo. Questa sera si gioca Monza-Milan, valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi: sfida del cuore a due mesi dalla scomparsa di un presidente che ha segnato la storia del calcio con le sue intuizioni, facendo grande il Milan e portando in A il Monza. In tribuna non mancherà l’attuale presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, che ha raccontato le sue emozioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. “Giocare questa partita a Monza, nello stadio della sua ultima creatura calcistica, ed essere qui insieme ad Adriano Galliani è il modo migliore per ricordare Silvio”, dice.



“Berlusconi è stato un precursore in tanti campi, ma nel mondo del calcio lo è stato moltissimo: il Milan come lo conosciamo oggi, una squadra leggendaria con centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, deve tutto a lui. Ha ispirato un nuovo modo di giocare ed è stato innovativo nello stile. Ecco, questa è la strada sulla quale io cerco di proseguire da presidente: Pioli allena una squadra compatta, mai polemica, attenta al fair play”.



Pulisic acquisto "alla Berlusconi"

E se il motto di Berlusconi era “attaccare!”, Scaroni rivede anche nel suo Milan la volontà di seguire la stessa linea, con la conferma che arriva dai nuovi acquisti di questo mercato: Pulisic, Chukwueze, Okafor e Romero, ben 4 rinforzi in attacco. "Il Milan di Berlusconi ci ha insegnato che vincere divertendo è ancora più bello e sono convinto che la linea seguita dal Milan di RedBird ricalchi quella tracciata da Silvio in passato".



Pulisic in particolare sembra stuzzicarlo: “L’ho incontrato a Casa Milan, è un ragazzo solare, con la faccia pulita e soprattutto è un grandissimo talento in campo. Sì, è uno di quei giocatori che sarebbero piaciuti a Silvio".