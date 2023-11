Una rimonta incredibile, che per poco non si è trasformata in una vittoria memorabile. L'intervento del Var, però, ha strozzato l'urlo in gola al Lecce e la decisione di annullare il gran gol di Piccoli al 94' per un fallo su Thiaw non è andata giù al presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani, che ha sì protestato ma comunque con molto garbo. "Quella di oggi - ha spiegato il massimo dirigente del Lecce nel post gara - è una favola rovinata dall'utilizzo del Var, che sta diventando diabolico. Se si usa lo strumento per spaccare il capello, lo si deve fare non solo nei confronti del Lecce. Thiaw prende un mezzo pestone e si rialza, senza che nessuno protesti. E allora, da ora in poi, cercheremo un pestone ogni volta che subiremo un gol, così potremo dire che è come quello che è successo oggi, tanto un fallo lo si trova sempre. L'esasperazione dell'uso del Var sta rovinando questo sport e la favola del calcio".