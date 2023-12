Tre episodi per la nuova produzione originale Sky Sport a cura di Stefano De Grandis. Dal 5 gennaio "Grande e maledetta, la Lazio del '74", speciale prodotto per la prima volta con un club calcistico, con la S.S. Lazio. L’incredibile parabola della squadra di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo e caduta, raccontati però da un punto di vista inedito... SKY CHRISTMAS SPECIAL: LA PROGRAMMAZIONE DI NATALE SU SKY

Quella squadra l’ho vissuta da bambino, quando accompagnavo mio padre giornalista all’hotel Americana, sede dei ritiri prepartita. Studiavo le espressioni di quei ragazzi esuberanti, le loro manie di grandezza, il fatto che vivessero al massimo dell’entusiasmo quella esperienza così imprevedibile; lottare per lo scudetto appena saliti dalla serie B e senza alcun pedigree.

La Lazio di Maestrelli era spettacolare in campo, ma al tempo stesso divisa nei rapporti interni, divisa in due gruppi che litigavano e se le davano regolarmente nelle partite di allenamento. Una squadra rissaiola, amante degli scherzi e delle pistole, che in pochi anni – quattro per l’esattezza – è passata dalla promozione in serie A allo scudetto, fino allo sgretolamento di quel gruppo assolutamente atipico. Una parabola, decollo e caduta, caratterizzata anche da una maledizione che ha via via decimato, con tante morti premature, una squadra che nella sua genesi e nel suo sviluppo, non ha avuto eguali nella storia del campionato italiano di calcio.

L’idea di ricordare quella avventura in un documentario l'avevo da tempo. Lo spunto è arrivato dallo scadere dei 50 anni da quello scudetto del 1974, il primo della Lazio. Il 2024 come approdo giusto per celebrare quell’evento. Ma come farlo? Di quella squadra è già stato detto tutto. Della sua rivoluzione tecnica e dell’avvento in Italia del calcio totale; della capacità dell’allenatore di smussare le asperità e di far coesistere le due anime della squadra; della passione per le armi e del tiro a segno estemporaneo organizzato dove capitava; degli incidenti con le squadre avversarie; della fuga di Chinaglia, come della malattia di Maestrelli o della tragedia Re Cecconi… Tutto già raccontano, tutto già studiato.

Difficile dire di più, e allora abbiamo cambiato il punto di vista. Abbiamo utilizzato quello dei testimoni. Non solo i protagonisti principali, i reduci di quella squadra. Ma anche coloro che sono entrati in contatto con loro: oltre trenta persone tra familiari, amici come Nicola Pietrangeli o Bertolucci, giocatori avversari come Capello, Cordova o Damiani, giornalisti, tifosi, intellettuali, politici e storici, capaci di descrivere il senso di quello che accadeva: il carattere di quei ragazzi; la Roma violenta e festaiola; la lotta politica tra opposti estremismi, austerity e referendum per il divorzio; oltre agli aneddoti più divertenti vissuti dalla squadra nel quotidiano, tra campo di allenamento, ritiro, stadio o per le vie di Roma.

Un racconto che avrà la sua parte inedita in alcune immagini a colori conservate dai collezionisti, e con la ricerca in archivio delle voci dei protagonisti che non ci sono più. Con la lettura degli eventi attraverso il contesto storico e sociale di cui quella squadra era permeata. E’ stato un lavoro lungo, ma molto ricco. Emozionante e unico nel modo in cui abbiamo scelto di raccontarlo. Una storia mitica, quella della Lazio di Maestrelli. Grande. E maledetta.