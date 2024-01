Il Toro esce da Cagliari con tre punti ma anche con due problemi di natura fisica. Sospetta lussazione alla spalla destra per Buongiorno, mentre è trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Ricci che è uscito nel corso del secondo tempo (dopo aver segnato)

Tre punti ma anche un giocatore ko e un sospetto ko. Il Toro torna a casa dalla Sardegna, nell'emozionante partita del ricordo di Riva, con apprensione per Buongiorno: per lui sospetta lussazione alla spalla destra , che ha comunque completato tutta la partita difendendo fino all'ultimo istante gli assalti del Cagliari alla caccia del 2-2 in rimonta.

Caviglia ko per Ricci

Chi invece è andato ko è Ricci, per altro autore di un gol personale per il 2-0 del Toro: dalla sinistra accentrandosi, prima di scoccare il destro appena dentro l'area. Una rete decisiva, ma poco dopo è stato costretto al forfait del match per via di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra: è uscito nel corso del secondo tempo lasciando spazio a Gienitis.