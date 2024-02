Inter-Juventus, torna Dimarco l'uomo assist

La fabbrica degli assist. L’Inter prepara tutte le sue armi per la supersfida con la Juve. E se l’attacco da 50 gol è sempre così prolifico il merito va anche ai rifinitori. Thuram è il migliore del campionato con Giroud a quota 7 assist, e proprio all’andata suggerì per Lautaro, Mkhitaryan insegue a 6 e poi c’è Dimarco a 5. Meglio di Kostic, Rabiot e McKennie. Se poi il francese e l’armeno erano in campo a Firenze, Dimarco invece ha riposato e si ripresenta fresco e pronto per la Juve. L’anno scorso fu proprio lui a decidere la semifinale di coppa italia. Quest’anno sfoggia ancora numeri importanti. È il difensore che in Serie A ha preso parte a più gol con 3 reti e 5 assist ed è il calciatore che in campionato crea più chiare occasioni per i compagni: 10 al pari di Kostic e Leao. Inzaghi così schiera una fascia sinistra tecnica e offensiva e una destra bilanciata dall’affidabile Darmian. Pochi dubbi di formazione per l’allenatore dell’Inter che non vuole lasciare nulla al caso. Ecco spiegato l’allenamento della vigilia a San Siro, fatto per testare il campo rizollato recentemente. Tutto deve essere perfetto. Inzaghi sogna una notte speciale. Come quelle dell’anno scorso in Champions o quelle dei big match di quest’anno. Una notte da Inter.