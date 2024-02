Lazio, niente mercato ma Sarri punta al 4° posto

Mercato di gennaio senza innesti per la Lazio di Maurizio Sarri che inizia contro l'Atalanta la volata per rientrare nella corsa Champions League. Maurizio Sarri non parla alla vigilia della trasferta di Bergamo e nei prossimi mesi chiarirà il suo futuro con il club biancoceleste. Da confermare il trend positivo contro le dirette concorrenti per l'Europa

Nessuno si aspettava fuochi d’artificio né erano stati messi in preventivo, ma l’ennesimo mercato di gennaio a impatto zero ha creato elettricità dalle parti di Formello. Stavolta più fuori che dentro. I tifosi rumoreggiano, Sarri è rimasto in silenzio. Agitato e un po' deluso. Uno stato d’animo diverso da questa estate dove il mercato della discordia aveva creato forti tensioni con la presidenza. Stravolta conosceva le intenzioni della società, da sempre restia ad intervenire nella finestra invernale ma aveva chiesto almeno un rinforzo davanti, un esterno di prospettiva su cui iniziare a lavorare in vista della prossima stagione quando in attacco ci sarà una piccola e inevitabile rifondazione. La verità è che però c’è anche il futuro dell’allenatore tra gli aspetti da chiarire pensando alla Lazio che verrà. Come da accordi presi ad agosto, non mutati negli ultimi mesi, a giugno si discuterà del suo futuro ed eventualmente del suo rinnovo. Impossibile oggi avere certezze. Gennaio dunque non ha cambiato la Lazio, la speranza di Sarri è che a questo punto non cambi però neanche il trend della sua squadra negli scontri diretti per la Champions. Nel mini-campionato a 7 per 1 (o due) posti disponibili i biancocelesti viaggiano ad alta velocità. Media di 2 punti a partita nelle sfide con le altre che lottano per il quarto posto; 4 vittorie, 2 pareggi ed un solo ko. Con 8 gol segnati e 4 subiti. Un ruolino rassicurante in vista della delicata e fondamentale trasferta contro l'Atalanta, contro cui all'andata la Lazio mostrò la sua faccia migliore. Un ricordo che può almeno strappare un sorriso a Sarri.