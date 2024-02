Cagliari e Lazio si sfidano sabato alle 15 in un match della 24^ giornata di Serie A. Ranieri - con un dubbio in difesa - punta su Viola alle spalle di Lapadula e Luvumbo. Sarri - che deve rinunciare a Rovella e Zaccagni - con Cataldi dal primo minuto e il tridente Felipe Anderson-Immobile-Pedro (favorito su Isaksen). Luis Alberto in vantaggio su Vecino a centrocampo

