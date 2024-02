Inzaghi ritrova Frattesi, a Salerno sarà turn over

L'Inter ospiterà venerdì la Salernitana. Un match che precede di 4 giorni la sfida in Champions contro l'Atletico Madrid. Inzaghi pensa a qualche cambio per la partita di campionato: possibile un turno di riposo per uno tra Lautaro e Thuram, per Mkitharyan, per Pavard. Probabili novità anche sulle corsie esterne. In difesa De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi, mentre Frattesi è sulla via del recupero e sarà a disposizione contro la squadra di Liverani. Nel video le news dall'inviato Andrea Paventi