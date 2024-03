Dove vedere Verona-Sassuolo

I numeri di Hellas Verona e Sassuolo

Solo due delle 17 sfide in Serie A tra Verona e Sassuolo sono terminate in parità: una col punteggio di 1-1, il 20 dicembre 2015, e un’altra finita 3-3 il 28 giugno 2020; completano il quadro sei vittorie degli scaligeri e nove dei neroverdi. Dopo il successo per 3-1 nella gara di andata, il Sassuolo potrebbe battere il Verona in entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la seconda volta, dopo esserci riuscito nel 2020/21, con le due squadre guidate rispettivamente da Roberto De Zerbi e Ivan Juric. Nello scorso campionato, il Verona ha ritrovato la vittoria in casa contro il Sassuolo in Serie A (2-1, 8 aprile 2023), dopo aver incassato quattro sconfitte interne di fila con un punteggio aggregato di 2-7. Il Verona ha perso due delle tre sfide (1 vittoria) disputate in questo campionato contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime quattro posizioni in classifica e una delle due sconfitte è arrivata contro il Sassuolo all’andata (1-3). Il Sassuolo viene da cinque sconfitte esterne consecutive in Serie A, in cui ha subito 12 gol segnandone soltanto due; i neroverdi non hanno mai incassato sei ko di fila fuori casa nella loro storia nella massima serie. Nelle ultime sette giornate di campionato nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Sassuolo in Serie A (solo uno, al pari della Salernitana); nel periodo, inoltre, i neroverdi sono una delle due formazioni ad aver subito più gol nel torneo (21, al pari del Frosinone).