Oriali ha detto che Inter e Atalanta sono le favorite e che lei è il fuoriclasse del Napoli: è d'accordo?

"Oriali è un amico. Io penso che il martedì, mercoledì e giovedì europeo hanno confermato che in Italia iniziamo ad avere un livello tecnico-tattico e di squadre forti molto elevato. Altrimenti non ti imponi in questa maniera, come hanno fatto Inter, Atalanta, Milan, come ha fatto la Juve con l'Aston Villa. Noi abbiamo vinto contro la Roma che è una signora squadra, l'hanno dimostrato ieri pareggiando contro una squadra che potrebbe lottare per la Premier League. È la dimostrazione che il calcio italiano è cresciuto in maniera importante, ecco perché c'è questo equilibrio. E lo stanno dimostrando anche in Europa, quindi complimenti a loro. E noi vorremmo aggiungerci a questa situazione, lavoriamo per continuare a crescere giorno per giorno, una situazione che in futuro possa dare queste soddisfazioni"