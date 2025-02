Treno dei tifosi del Venezia assaltato: 8 arresti

Come riporta l'Ansa, la Polizia ha arrestato in flagranza 8 persone dopo quanto accaduto ieri dopo la partita tra Udinese e Venezia. Numerosi ultras dell'Udinese e del Salisburgo (tra loro sono gemellati) hanno assaltato il treno con a bordo diversi tifosi del Venezia (che tornavano a casa) e semplici passeggeri. Dieci persone sono rimaste ferite LA RICOSTRUZIONE

Dopo il match del Bluenergy Stadium, numerosi ultras dell'Udinese e del Salisburgo (tra loro sono gemellati) hanno assaltato il treno con a bordo diversi tifosi del Venezia (che tornavano a casa) e semplici passeggeri. Come riporta l'Ansa, la Polizia ha arrestato in flagranza 8 persone. Si tratta di 5 cittadini austriaci e uno bosniaco, residenti in Austria, un cittadino albanese e uno italiano residenti a Udine. Un altro cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Alle 8 persone sarà applicato il DASPO, divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi.

Dieci persone rimaste ferite Sono dieci le persone rimaste ferite, di cui alcune in "serie condizioni", durante gli scontri tra tifosi dell'Udinese che ieri hanno assaltato un treno alla stazione di Basiliano (Udine), e supporter del Venezia che su quel convoglio viaggiavano per rientrare a casa dopo la partita disputata al BluEnergy Stadium di Udine. Lo riporta in una nota il Sindacato autonomo di polizia Sap, precisando che due delle persone ferite sono agenti della Digos. Il Sindacato nel comunicato - firmato dai segretari provincia di Venezia, Giorgio Pavan, e di Udine, Dino Fabris - esprime "solidarietà e darà sostegno a 360 gradi ai colleghi feriti".

Il comunicato dell'Udinese "Come club e profondi sostenitori dei valori sani dello sport siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto ieri. I veri sostenitori dell’Udinese Calcio da sempre sono corretti e condividono i nostri valori, chi infanga lo sport con la violenza non è un tifoso. Udinese Calcio esprime forte vicinanza ai feriti e alle persone che si sono trovate coinvolte loro malgrado, e rivolge il proprio ringraziamento alla Forze dell’Ordine e agli operatori sanitari intervenuti. La società ribadisce il proprio impegno contro ogni forma di violenza e confida nell’opera delle Autorità, cui garantisce massima collaborazione, affinché vengano identificati tutti i responsabili di simili e inaccettabili episodi".