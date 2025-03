La domanda è diretta, ma in questo momento è esattamente quella che attraversa tutte le menti dei tifosi rossoneri: il Milan dovrebbe cambiare ancora allenatore? Se l’è posta anche Sky Calcio Club, analizzando pro e contro e provando a dare una risposta, dopo la terza sconfitta di fila di Conceiçao ma, soprattutto, dopo aver visto i giocatori commettere sempre gli stessi errori. Tra chi vota “no” c’è Beppe Bergomi, che a 11 partite dal termine si interroga soprattutto sulle possibilità che restano al Milan di agguantare un posto Champions, con tanti punti da recuperare ma soprattutto con così tante squadre davanti. Paolo Di Canio invece, non escluderebbe la soluzione di un nuovo cambio in panchina: “Fossi la dirigenza, nel momento in cui mi accorgo di aver scelto un allenatore che ha rovinato con tutti i rapporti, perché non vediamo nessuno felice, e se dovesse esserci una situazione pesante nello spogliatoio, ci penserei. Magari a un ‘traghettatore’ come ha fatto la Roma”. E ipotizza: “Faccio un nome, anche se non ha la stessa esperienza di Ranieri: Mauro Tassotti”. Rientrato al Milan come vice di Oddo sulla panchina dell’Under 23, potrebbe rappresentare una soluzione interna per poi programmare per le prossime stagioni.