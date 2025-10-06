Ilic, polpaccio ko: lascia il ritiro della Serbia

Esplora tutte le offerte Sky
Torino, problema a un polpaccio per Ilic: lascia il ritiro della Serbia

Serie A

Torna a Torino Ivan Ilic. Il fantasista granata ha lasciato il ritiro della Serbia e non prenderà parte agli impegni della nazionale di Stojkovic. Il giocatore ha avvertito un problema ad un polpaccio e sarà rivalutato dallo staff sanitario del Torino

Anche Ivan Ilic è costretto a rinunciare agli impegni della nazionale serba. Il fantasista granata ha dovuito abbandonare il ritiro della squadra di Stojkovic per un problema a un polpaccio. Lo staff nazionale della Serbia ha preferito rimandare il giocatore nel club di appartenenza per non evitare ulteriori problemi. Al momento non si conosce l'entità del problema ma certamente Ilic verrà valutato dal Torino nelle prossime ore all'occorrenza anche attraverso esami strumentali.

