Ilic, polpaccio ko: lascia il ritiro della Serbia

Anche Ivan Ilic è costretto a rinunciare agli impegni della nazionale serba. Il fantasista granata ha dovuito abbandonare il ritiro della squadra di Stojkovic per un problema a un polpaccio. Lo staff nazionale della Serbia ha preferito rimandare il giocatore nel club di appartenenza per non evitare ulteriori problemi. Al momento non si conosce l'entità del problema ma certamente Ilic verrà valutato dal Torino nelle prossime ore all'occorrenza anche attraverso esami strumentali.