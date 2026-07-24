Nella conferenza stampa di presentazione al Napoli, Allegri ha detto di non avere mai avuto contatti recenti per allenare la Nazionale. La notizia di oggi è che Guardiola ha rifiutato la proposta azzurra per ragioni familiari. Ora Maldini e Leonardo dovrebbero puntare su Andrea Pirlo: ecco tutte le notizie LIVE sulla situazione