Dopo la conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo di Napoli e l'amichevole persa contro l'Arezzo, l'allenatore azzurro Massimiliano Allegri parla dal ritiro di Dimaro in occasione della presentazione ufficiale dello staff tecnico della prossima stagione
Presentazione in corso dello staff
Chiamati a uno a uno, davanti ai tifosi, tutti gli uomini che aiuteranno Allegri a presentare questa stagione
Guardiola non sarà ct dell'Italia. Ora Pirlo?
Nella conferenza stampa di presentazione al Napoli, Allegri ha detto di non avere mai avuto contatti recenti per allenare la Nazionale. La notizia di oggi è che Guardiola ha rifiutato la proposta azzurra per ragioni familiari. Ora Maldini e Leonardo dovrebbero puntare su Andrea Pirlo: ecco tutte le notizie LIVE sulla situazione
Klopp alla Germania. E gli altri allenatori liberi?
Allegri ci ha messo poco a trovare una nuova panchina dopo l'esonero dal Milan a fine stagione. Oggi è stato invece annunciato Klopp come nuovo ct della Germania. L'ex Liverpool negli ultimi due anni è stato lontano dalla panchina. Quali sono gli altri allenatori liberi sul mercato? Ecco qui i principali
Gli infortuni di Buongiorno e Lucca
Primi giorni di ritiro e già primi problemi da affrontare: Alessandro Buongiorno è stato operato, Lorenzo Lucca invece ha subito un contrattempo muscolare che non lo terrà lontano dai campi per molto tempo
La presentazione al San Carlo
Ufficialmente, Allegri è stato già presentato come allenatore del Napoli lo scorso 14 luglio nella suggestiva location del Teatro San Carlo di Napoli. Ecco quali erano state le sue parole
Allegri-Napoli, la presentazione LIVE: 'Fortuna ereditare squadre di Conte'Vai al contenuto
Presentazione slittata causa influenza
Allegri e i suoi collaboratori dovevano essere presentati nella serata di martedì 21 luglio, ma un attacco influenzale che ha colpito l'ex Milan ha indotto a spostare l'evento a stamattina
Buongiorno a tutti. Dal ritiro di Dimaro, a breve le parole dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri in occasione della presentazione ufficiale dello staff tecnico della prossima stagione