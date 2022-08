7/20

14) ROMA: 6 nuovi acquisti

spesa: 7 mln di euro

Solo uno il colpo per cui i giallorossi hanno effettivamente pagato, Celik pagato 7 mln al Lille. Per il resto, un mercato fatto di belle intuizioni con colpi a parametro zero o in prestito. Costato in tutto meno di quanto verrà incassato per la cessione di Afena-Gyan (6 mln + 3 di bonus)