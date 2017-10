Roma, Il nuovo look di Nainggolan: ecco la cresta con le treccine bionde

Il centrocampista della Roma si sta allenando a Trigoria dopo la decisione del ct del Belgio Roberto Martinez di non convocarlo per le sfide contro Bosnia e Gibilterra. Nainggolan ne ha approfittato per cambiare look: Radja ha sfoggiato delle nuove treccine dread bionde in vista della partita contro il Napoli