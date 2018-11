A Londra sono arrivati gli alieni. I migliori giocatori al mondo di tennis, che si sfidano nelle ATP Finals, il torneo più importante dopo i quattro Grandi Slam. Chi proverà a rubare lo scettro a Dimitrov sarà Nole Djokovic, che arriva alla sua undicesima presenza al Masters da numero uno al mondo e con l'obiettivo di portare a casa il torneo per la sesta volta in carriera. E l'esordio contro John Isner è uno show: 6-4, 6-3 il punteggio finale a favore del serbo, che ha risposto ai missili in battuta dell'americano sotto gli occhi attenti di Cristiano Ronaldo e di Georgina. Turisti a Londra, approfittando della sosta per le nazionali. Ma il portoghese lontano dallo sport non ci sa proprio stare

FINALS: NOLE SHOW SOTTO GLI OCCHI DI CR7

CR7, DOPO IL MILAN VACANZA DI LUSSO A LONDRA

RONALDO SEGNA, SAN SIRO ESULTA CON LUI: VIDEO