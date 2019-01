Sono 48 le vittorie festeggiate da Matuidi in 56 partite disputate, 49 con la Juve e 7 con la Francia: se in Italia ha centrato lo Scudetto e la Coppa Italia, il Mondiale in Russia l’ha premiato grazie al trionfo in finale contro la Croazia. Quanto basta per issare il bianconero davanti a tutti nel 2018 appena archiviato, anno che l’ha visto conquistare pure il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards