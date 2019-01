Subito dopo la vittoria contro la Sampdoria il Milan è partito per Gedda, dove mercoledì si giocherà la Supercoppa italiana contro la Juventus. Durante la giornata di domenica, la prima in terra saudita, i rossoneri sono scesi in campo per una piccola sessione di allenamento mentre la sera è stata dedicata a un incontro con i media e i tifosi per scattare alcune foto e firmare alcuni autografi. Lunedì 14 è previsto l'arrivo non solo dell'avversaria bianconera ma anche della dirigenza del Milan, tra cui Leonardo, Maldini e Gazidis

