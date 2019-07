Grande entusiasmo e magliette personalizzate per la squadra di Mazzarri, già al lavoro in vista del preliminare di Europa League del prossimo 25 luglio. Prima uscita per Emiliano Moretti come dirigente. Qualche nazionale assente, mentre Belotti è rientrato in anticipo dalle vacanze per non mancare il primo giorno della nuova stagione

