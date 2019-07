Nella vita saper aspettare il momento giusto non è da tutti. In "Serendipity” (2001) Sarah e Jonathan si innamorano a New York, ma entrambi stanno con un'altra persona. Sarah decide di affidare il futuro della coppia al destino: lei scrive il suo numero su una copia del libro "L'amore ai tempi del colera", lui su una banconota da cinque dollari. I due oggetti finiranno di nuovo nelle loro mani questa volta però a parti invertite e li spingeranno a mettersi insieme. Anche Marco Giampaolo sa che cosa significa aspettare: l'ex allenatore della Sampdoria ha detto di essersi meritato il Milan, dopo averlo sfiorato nell'estate 2016 quando l'ex ad Adriano Galliani aveva provato a prenderlo: "Era venuto a casa mia, fosse stato per me lo avrei preso”. All'epoca però non tutti in società la pensavano allo stesso modo